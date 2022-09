COLOMAplus legt eerste van 644 zonnepanelen op schoolgebouwen

voetbal eerste nationale Brice Verkerken en Rupel Boom willen herwonnen vertrouwen bevestigen tegen Hoogstra­ten: “Een verleng­stuk van dat eerste punt is noodzake­lijk”

Rupel Boom pakte vorige week een punt op het veld van Patro Eisden. Dat het gelijkspel (0-0) gevierd werd als een overwinning was een indicatie van de last en druk die de Steenbakkers op hun schouders droegen en er nu in een klap vanaf viel. In realiteit staat Boom dan nog wel op de laatste plaats geparkeerd, maar als het van Brice Verkerken en zijn maats afhangt, geven ze die zaterdagavond door aan tegenstander Hoogstraten.

