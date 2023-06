“Cocaïne in je bloed na een kus?”: uitleg van autobestuurder (25) na positieve drugstest eerder al met succes gebruikt

Een 25-jarige autobestuurder is in Mechelen zijn rijbewijs kwijtgespeeld voor vijftien dagen. De man, met een voorlopig rijbewijs, had zowel cocaïne als cannabis in zijn bloed. Het cannabisgebruik gaf hij toe, maar voor de cocaïne kwam hij met een opvallend excuus. Eén waarmee een Franse tennisser al een keer zijn onschuld bewees. Professor en toxicoloog Jan Tytgat legt uit.