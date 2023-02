Coaches lanceren wandelingen in Vrijbroekpark: “Niets beter tegen burn-out dan de natuur”

Mechelen Raam ingeslagen bij woningin­braak

Dieven hebben ingebroken in een woning in de Korte Schipstraat. De daders geraakten de woning binnen door een raam in te slaan. Eens binnen werd de woning doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet bekend. Dit moet nog worden nagegaan door de bewoners.

3 februari