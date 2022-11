Cipier bedreigd en bespuwd door gedetineerde: “Wil ik wel een carrière uitbouwen in een job waarin ik dagelijks kan worden bespuwd of bedreigd?”

Op 12 april 2021 was het ‘douchedag’ in de gevangenis. “De dag waarop de gedetineerden zich kunnen wassen en waarop de cipiers vragen wie zich wil douchen”, legde Mechels procureur Nele Van Looy uit op zitting. “Deze vraag werd ook maar liefst vier keer aan de beklaagde gevraagd, maar vier keer werd deze geweigerd. Alleen wou hij zich even later dan toch gaan wassen, maar werd dat geweigerd. Hierop begon hij zich agressief op te stellen.”

Uiteindelijk er dan toch gezwicht en mocht de man zich alnog gaan wassen. Alleen ging het toen van kwaad naar erger. Vanuit de douche bedreigde hij de cipier en zijn familie met de dood en spuwde hij ook twee keer richting de cipier. “In tijden wanneer het COVID-19 virus volop aanwezig was in de gevangenis was dit een zeer nare ervaring voor mijn cliënt ”, zei de advocate van de cipier vandaag op zitting.

Onrespectvol

“Zeven dagen lang heeft hij een zelftest moesten afnemen en moest zich noodgedwongen afzonderen van familie en vrienden.” De cipier stelde zich op zitting burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van zo’n 1.600 euro. “Nadien is hij zich ook gaan afvragen of hij nog wel een carrière wil uitbouwen in een job waarin hij dadelijk kan worden bedreigd of bespuwd”, luidde het nog bij de advocate.

Opdagen voor zijn proces deed W. niet. Hij liet verstek gaan. “Meneer heeft maar weinig respect voor de wet. Het is dan ook niet onlogisch dat hij ook tegen mensen, die hun werk in zeer moeilijke tijden doen, zich onrespectvol gaat gedragen”, besloot de aanklaagster. Zij vorderde dus een celstraf van 1 jaar en een geldboete tot 800 euro voor de feiten. De rechter nam de zaak in beraad.

Volgende maand is er een uitspraak.

