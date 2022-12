Christophe loopt (samen met zijn collega’s) Warmathon in brandweeruitrusting én met zijn vrouw die door ziekte in een rolstoel belandde

Mechelen“Ondanks de ziekte zullen we alles samen blijven doen”, dat was de belofte die Berlaars brandweerman Christophe Hermans afgelopen zomer maakte tijdens het huwelijk met zijn vrouw Leslie. En die belofte kreeg donderdag wat meer glans. Samen met enkele collega’s liep Christophe de Warmathon in Mechelen. Terwijl hij zijn vrouw meenam in de rolstoel.

“Enkele jaren geleden kregen we het nieuws dat mijn vrouw ernstig ziek was. Ze had osteoporose waardoor we wisten dat ze met de tijd een rolstoel nodig ging hebben om haar te kunnen verplaatsen”, vertelt Christophe. “Het is iets wat ze niet wilde, maar ik wou toch dat we alles samen bleven doen wat wij altijd graag hebben gedaan. Dus beloofde ik het in onze trouwgeloftes.” Hoewel samen joggen niet iets was wat het koppel samen deed, besliste de Berlaarse brandweerman toch om zijn vrouw donderdag mee te nemen tijdens de Warmathon.

Brandweeruitrusting

“Ik deed het eigenlijk een beetje achter haar rug. Eerst zag ze het niet goed zitten, maar inmiddels is ze er wel voor te vinden”, zegt Christophe nog. De brandweerman kreeg donderdagnamiddag gezelschap van zestien collega brandweermannen alsook enkele administratieve medewerkers van de Hulpverleningszone. Alle brandweermannen beslisten om de Warmathon uit te lopen in brandweeruitrusting. Enkel het ademluchttoestel werd voor de loop even achterwege gehouden.

lees verder onder de foto

Volledig scherm MECHELEN - Minister Annelies Verlinden nam samen met de brandweermannen deel aan de Warmathon. Vooraf werden ze op het podium geroepen. © Tim Van der Zeypen

Emotioneel

Het lopen met de zware brandweeruitrusting was dus al een uitdaging op zich, Christophe verhoogde de inzet door gedurende de afstand van drie kilometer zijn vrouw vooruit te duwen in haar rolstoel. “Ik zie het helmaal zitten”, aldus Christophe. “Ik heb op zich een goeie conditie. Iets wat ook wel een vereiste is bij de brandweer. Wij worden daar ook elk jaar op getest en die testen zijn vaak niet mals.” Ook Leslie zag het helemaal zitten. “Het is enerzijds best emotioneel omdat ik ik niet graag in die rolstoel wil zitten, maar anderzijds ben ik Christophe ook dankbaar dat ik hierdoor kan meedoen”, vertelt ze.

Minister

De brandweermannen en ander personeel van Hulpverleningszone Rivierenland kregen donderdag nog gezelschap van vrijetijdsmarathonloper én Federaal minister voor Binnenlandse Zaken - en dus bevoegd voor de brandweer - Annelies Verlinden (CD&V). Met hun deelname aan de Warmathon zamelde de brandweer dus ook geld in voor De Warmste Week. Dat staat dit jaar in teken van kansarmoede. Het idee om deel te nemen in brandweeruitrusting kwam er overigens van de Hulpverleningszone zelf. “Om een beetje kleur aan de loop te geven en de brandweer wat in de kijker te zetten”, luidt het nog.

