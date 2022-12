Chocolade maakt plaats voor bankneutrale geldautomaten: “Druppel op hete plaat”

Voetbal Jupiler Pro League Pechvogel Dimitri Lavalée (KVM) opnieuw fit na frustre­rend seizoensbe­gin: “Mentaal was het een moeilijke periode”

Dimitri Lavalée (25) is terug. Na bijna vier maanden afwezigheid - door twee blessures - stond de 25-jarige Belg opnieuw in de basis tegen Seraing. Na een moeilijk seizoensbegin is de honger bij Lavalée groot. “Het feit dat ik niet kon tonen dat ik beter kon, was frustrerend.”

22 december