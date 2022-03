Chiro Libertus en J@M Nekkerspoel openen nieuwe thuisbasis Liberthuis: “Kroon op het werk van tientallen Chirovrijwilligers”

Het totale project kostte bijna 800.000 euro. Stad Mechelen nam met 582.000 euro het leeuwendeel van de investering op zich, maar de bijdragen vanuit de giften uit de Chiro Libertusgemeenschap, geldinzamelacties en financiële steun vanuit de VPW Dekenaat Mechelen en Kerkfabriek Sint-Catharina waren ook belangrijk. Daarnaast was er een bijzondere samenwerking met TSM. De laatstejaarsstudenten van de richting ruwbouw en houttechnieken realiseerden mee de ruwbouwwerken en kasten in het gebouw. “De bouw van Liberthuis was ook niet mogelijk zonder de vrijwillige inzet van ouders, leiding en oud-leiding van Chiro Libertus. Van het organiseren van geldinzamelacties, het geven van een gift, het project bouwtechnisch en juridisch coördineren tot het effectief mee bouwen zelf. De opening van het Liberthuis is de kroon op het werk van tientallen Chirovrijwilligers die bijna tien jaar gezwoegd hebben om deze droom waar te maken”, vertelt medevoorzitter Geert Antonissen van vzw Liberthuis.

Verhuur

Chiro Libertus heeft haar activiteiten hoofdzakelijk in het weekend, terwijl J@M voornamelijk tijdens de week actief is in het huis. “Bij J@M is er een inhaalbeweging bezig om de infrastructuur van alle werkingen te vernieuwen. De samenwerking in Nekkerspoel met Chiro Libertus is een uitgelezen kans om de kosten en onderhoudstaken van een nieuw gebouw te delen, maar ook om elkaars werkingen dichter naar elkaar te doen groeien”, aldus Dirk Letens, voorzitter van J@M. Het gedeeld gebruik wordt opgevolgd door vzw Liberthuis. De beheergroep zal vanaf nu instaan voor het onderhoud van het gebouw en het groen en het ondersteunen van de samenwerking tussen Chiro Libertus en J@M. “Het zal ook de verhuur regelen voor externe activiteiten. Liberthuis wordt dus ook een nieuwe hotspot voor de buurt voor bijvoorbeeld vergaderingen, muzikale repetities, cursussen, bewegingslessen”, klinkt het. Voor meer info over het huren van Liberthuis kan men terecht op de website www.chirolibertus.be of het mailadres liberthuis@gmail.com.