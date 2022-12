Chinese lantaarnbouwers leggen laatste hand aan nieuw lichtfestival: “Proberen onszelf elk jaar te overtreffen”

Willebroek Judoschool Samurai viert heropstan­ding en 50ste verjaardag: “Oprichter op sterfbed beloofd levenswerk voort te zetten”

Feest zondag bij judoschool Samurai. De club vierde niet alleen de vijftigste verjaardag, maar ook de heropstanding. De vereniging kreeg bijzonder rake klappen van corona, maar krabbelde weer overeind en klopte de pandemie intussen met ippon. “Op een bepaald ogenblik was het niet meer leefbaar, maar we hebben doorgezet”, vertelt Jan De Voeght (64) en daar had de voorzitter een heel goede reden voor.

28 november