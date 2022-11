Chicken on wheels. Dierenvriend helpt manke kip met zelfgebouwde ‘rolstoel’: “Haar geluk is het belangrijkste”

MechelenKan je kip niet meer stappen? Veel baasjes zouden ze dan in de pot steken, maar niet zo ten huize Tanja Stoffels (45). Ze bouwde een rolstoel voor Witte, die nu even op wieltjes door het leven moet. “Ik moet haar alleen nog leren hoe ze ermee kan bewegen.”

Witte is de kip van een vriendin van Tanja, maar de hoen belandde bij haar nadat haar kop tot op het bot was kaalgeplukt door een haan. Met ook twee honden, zes katten, vijf ratjes en vier kippen is haar huis één grote beestenboel. Een grotere dierenvriend zal je dan ook niet snel vinden. “Dieren zijn mijn lang leven. Zonder hen zou het voor mij niet meer moeten.”

Geen kans

En dus zette ze zich in om Witte er weer bovenop te krijgen. “De dierenarts gaf haar geen kans meer, maar net dan gaan we ervoor. En met succes. Ze was intussen zowat een maand bij mij en haar kop was helemaal genezen. Enkel als je haar voorgeschiedenis kende, zag je het nog.”

Het baasje mocht Witte weer ophalen, maar eerder deze week ging het alsnog mis. Tanja hield de kip in een bench, maar regelmatig mocht ze ook in huis rondwandelen om de benen te strekken. Tanja trof het dier er liggend aan.

PVC-buizen

“Heeft ze een poot omgeslagen? Ik weet niet wat er precies mis is, ik wil het tijd geven om te zien of het geneest. Maar ik kan haar natuurlijk niet in haar eigen uitwerpselen laten liggen. Vandaar het idee van een rolstoel.”

Volledig scherm Witte on wheels: de kip Witte kreeg van haar baasje Tanja Stoffels een zelfgemaakt harnas om haar te helpen met haar verstuikte poot © David Legreve

Ze ging online op zoek naar inspiratie en trok vervolgens naar de doe-het-zelfzaak en de Action voor pvc-buizen en wieltjes voor een bureaustoel. Na enkele uren was de rolstoel klaar. “Het moeilijkste was eigenlijk nog het doek spannen zodat ze comfortabel ligt.”

Meelwormpjes

Witte moet duidelijk nog wennen aan haar wieltjes, want hoewel ze vlot draaien, zit zich voortbewegen met de rolstoel er voorlopig nog niet in. “Dat ze zich kan verplaatsen, beseft ze precies nog niet goed. Dat probeer ik nu aan te leren door haar te lokken met meelwormpjes.”

De beslissing om naar de dierenarts te gaan, laat Tanja over aan het baasje. Ook als Witte nooit meer beter wordt, dan nog mag ze blijven. “Zolang ze gelukkig is. Haar geluk is het belangrijkste.”

Of je dat dan kan zien, of een kip gelukkig is? “Ja hoor”, verzekert ze. Witte toont nog interesse in alles en legt elke dag een eitje. En ja, ook van een kip krijg je vriendschap terug. Ik kan haar knuffelen en als ik haar veren streel, doet ze haar oogjes wat dicht. Heel schattig.”

