Chauffeur verliest controle over het stuur en belandt tegen verlichtingspaal

autosport Grégoire Munster eindigt het rallysei­zoen op een hoge noot: “We hebben een goede, intelligen­te wedstrijd gereden”

Grégoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 N Rally2) zijn zondag als tweede geëindigd in de Spa Rally, de slotwedstrijd van het Belgian Rally Championship. Munster was de enige rijder die min of meer gelijke tred kon houden met Stéphane Lefebvre, de uiteindelijke winnaar en de Belgische kampioen rally. Na zijn eerste zege in WRC2 van enkele weken geleden in Japan sloot Munster zijn seizoen in stijl af met een podiumplaats in de Spa Rally.

6 december