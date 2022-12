Chauffeur ontvlucht alcoholcontrole met vijfjarig kind op de achterbank: “Hij had 1,2 promille in zijn bloed”

Mechelen Stad plant bomen aan in stationsom­ge­ving: “Zorgen ervoor dat Colomalaan en Steenweg­park meer op een park beginnen te lijken”

Geen kerst-, maar wel 58 loofbomen gingen afgelopen drie dagen de grond in ter hoogte van het Steenwegpark aan de Brusselseteenweg en de Colomalaan. Vanaf eind november plant de stad Mechelen in totaal 128 bomen aan in de stationsomgeving.

18 december