Chauffeur onder invloed van drugs knalt tegen fietsenstalling en pleegt vluchtmisdrijf: “Maar hij vergat dat nummerplaat van bumper gevallen was”

HombeekDe politie van Mechelen-Willebroek heeft in Hombeek het rijbewijs ingetrokken van een 20-jarige jongeman. De jonge chauffeur was onder invloed van alcohol en drugs. Kort voordien had hij een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakt, maar pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde in de Gijsbeekstraat in Hombeek bij Mechelen. De chauffeur knalde eerst tegen een openbare fietsenstalling en beplantingen. Er werden ook nog twee verkeersborden aangereden. “Na het ongeval vluchtte de chauffeur, maar wat hij wel was vergeten was dat de nummerplaat vooraan zijn voertuig van de bumper was gevallen”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De chauffeur kon dus snel worden geïdentificeerd.

Beginnend chauffeur

Wanneer hij werd aangetroffen werd al meteen duidelijk dat hij onder invloed was van drugs en alcohol. Bij een speeksel- en ademtest had hij 0,9 promille in zijn bloed en testte hij positief op cocaïne. “Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen”, gaat Van de Sande verder. “Hij was ook nog eens beginnend chauffeur. Dat wil zeggen dat hij nog geen 2 jaar zijn rijbewijs had.” Tijdens de WODCA-controles afgelopen weekend werden er in verder nog 6 andere rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen.

Vier van hen waren onder invloed van drugs, een chauffeur had naast 0,8 promille ook nog cannabis en cocaïne in zijn bloed en één chauffeur bleek tot slot bij de controle 1,9 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Verder werd er ook nog een chauffeur zonder rijbewijs aan de kant gezet. De chauffeur testte positief op het gebruik van cocaïne. De wagen werd in beslag genomen voor 12 uur. Ook een fietser, die duidelijk onder invloed was van alcohol en positief blies, verloor nog zijn fiets voor zes uur. “De man had 2,5 promille in zijn bloed en werd opgemerkt toen hij zonder fietsverlichting reed”, aldus Van de Sande.

3,3 Promille

In Tisselt bij Willebroek werd aan de Brielenbrug dan weer een fietser aan de kant gezet die zwaar dronken was. Bij controle bleek dat hij 3,3 promille alcohol in zijn bloed had. De fietser kon amper nog op zijn benen staan en vergat wanneer hij aan de kant werd gezet zijn voet op de grond te zetten. “De fietser kwam ten val en raakte licht gewond toen hij met zijn hoofd op de grond viel. De fietser werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging”, vertelt Van de Sande nog. “Nadien mocht hij zijn roes uitslapen in één van onze doorgangscellen.

De fiets van betrokkene werd voor een periode van 12 uur ingehouden.” Tot slot werden er tijdens de alcohol- en drugscontroles nog 17 rijbewijzen ingetrokken voor 6 uur en kregen 16 chauffeurs een rijverbod van 3 uur. In totaal werden er 1.320 ademtests afgenomen. De wodca-controles werden uitgevoerd in het kader van het verkeersactieplan van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. “Dergelijke acties zullen ook nog in de nabije toekomst worden gevoerd”, besluit Van de Sande.