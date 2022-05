Chauffeur onder invloed van alcohol rijdt twee geparkeerde auto’s aan, maar vlucht weg

Mechelen Dieven stelen portefeuil­le uit auto

In de Monseigneur Van Nuffelstraat in Mechelen hebben dieven een portefeuille gestolen. De portefeuille werd uit een auto gestolen. Het voertuig stond geparkeerd langs de rijbaan De dieven geraakte in de wagen door een raam te forceren. Naast een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten bestaat de buit ook nog uit een geldsom. Er is een onderzoek opgestart.

21 mei