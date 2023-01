Chauffeur die onwel werd en dodelijk ongeval veroorzaakte in Muizen heeft ziekenhuis verlaten

BASKETBAL VROUWEN EUROLEAGUE Morgan Bertsch en Kangoeroes Mechelen lopen in Hongarije tegen een nieuwe nederlaag aan: “We zijn blijven vechten”

De vrouwen van Kangoeroes blijven in het klassement onderaan bengelen. Donderdag verloor het op Hongaarse bodem van Sopron met 71-64, na een alweer verdienstelijke partij. Het duel in de EuroLeague is de start van een helse maand. De fusieploeg werkt in januari negen wedstrijden af.

6 januari