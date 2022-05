CEO Technopolis op podium StressFactor LIVE: “Van wetenschappers de nieuwe rocksterren maken”

Technopolis-CEO Stephane Berghmans deelde maandag het podium met onder meer Gers Pardoel tijdens de eerste editie van StressFactor LIVE, een festival dat tot en met 25 juni van secundaire school naar secundaire school trekt. Dat op het podium van de speelplaats van het GO Atheneum in Mariakerke. Hij nam eerst deel een experiment en werd vervolgens live op het podium onderworpen aan een reeks vragen over wetenschap. “Ik droom ervan om van wetenschappers en wetenschapsliefhebbers de nieuwe rocksterren te maken: mensen waar kinderen en jongeren naar opkijken, waarvan ze stiekem fantaseren om later ooit in hun schoenen te staan”, zegt Berghmans. Hij doet zes optredens, Technopolis-vlogster Zanne Geysen (bekend van ‘Iedereen Beroemd’ op één) nog veel meer. Samen bereiken ze 20.000 jongeren in de hoop hen zo te motiveren een wetenschappelijke studie- en carrièrekeuzes te maken.