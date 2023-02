CD&V Mechelen pleit voor tweerichtingsverkeer op Guido Gezellelaan: “Aan Battelcomplex van ’s morgens tot ’s avonds aanschuiven”

Heel wat Battelaars klagen over een toename van het verkeer in hun dorp. Aan het Battelcomplex moeten bestuurders zowel ’s morgens, als ’s avonds aanschuiven. “Een Battelaar rapporteerde zelfs een filetijd van 40 minuten over een stukje van 1.1 km op de Battelsesteenweg”, zegt gemeenteraadslid voor CD&V, Zohra Hadnan.