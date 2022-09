CD&V duidt Karl Lauwers (32) aan als nieuw gemeenteraadslid: “Kans geven aan jong talent om door te stromen”

Lauwers, afkomstig uit Bonheiden en sinds 2015 woonachtig in de Dijlestad, is momenteel werkzaam als raadgever op het kabinet van minister Jo Brouns en is ook co-voorzitter van JONGCD&V Mechelen. “Ik wil op een constructieve manier aan politiek doen. Samenwerken en bruggen bouwen om het leven van de Mechelaars beter te maken”, vertelt Lauwers. “Ik voel een grote verantwoordelijkheid om erin te vliegen en aan te tonen hoe een partij zoals CD&V het verschil kan maken voor onze inwoners.” CD&V Mechelen koos dus niet voor eerste opvolger Bert Leysen als plaatsvervanger van Riffi. Ook zeven andere partijgenoten passen voor een plaatsje in de gemeenteraad om Lauwers een kans te geven. “Ik ben al 20 jaar actief binnen CD&V Mechelen en heb meegebouwd aan die lokale partij, maar ik wil nu met dit scenario de kans geven aan jong talent om door te stromen. Het is uniek dat onze partij dit scenario omarmt met de focus op de toekomst. We tonen zo aan dat CD&V Mechelen ook een partij is voor en door jongeren”, besluit Leysen.