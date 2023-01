Caroline opent na tien jaar verbouwen de deuren van B&B Vossebergen: “De eerste nacht komt er al meteen iemand uit Bangkok”

Mechelen Duo breekt in bij hoogbejaar­de dame (97): “Ze was zo bang dat ze deed alsof ze sliep”

Twee mannen hebben moesten maandag voor de rechter in Mechelen komen voor een inbraak in een bestelwagen, nachtwinkel én in de woning van een 97-jarige dame. Aan die laatste inbraak tilde het Openbaar Ministerie zwaar. “Door hun manier van werken plaatsten ze een kwetsbaar persoon in een nog kwetsbaardere positie”, werden de feiten beschreven.

14:37