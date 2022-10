Carnaval verkiest voor eerst buitengewone stadsprins(es)

Mechelen Buitengewo­ne basis­school De Sprankel krijgt middelen om wachtlijs­ten weg te werken: “Maar waar vinden we het personeel?”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte woensdag bekend 5 miljoen euro te investeren in extra plaatsen voor het buitengewoon onderwijs, onder meer in De Sprankel in Mechelen. Daar staan liefst vijftig kindjes op de wachtlijst en toch is het niet zeker of het ook lukt. “Waar vinden we het personeel?”, vraagt de directeur zich af.

26 oktober