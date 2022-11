Cafémedewerker (28) slaat klant en dat is niet zijn eerste keer: “Dat is pijnlijk, maar de klant was stomdronken, wilde de zaak niet verlaten en deelde als eerste een duw uit”

voetbal tweede provinciale A Kevin Delbaen stopt penalty in slotfase waarna KGR Katelijne zege van de hoop veilig stelt in derby tegen Bonheiden (3-1): “Trainers­wis­sel mist effect niet”

Nadat het uit de eerste acht wedstrijden van het seizoen amper vier punten puurde, gaat het sinds de trainerswissel eind oktober in stijgende lijn met KGR Katelijne. Met een nederlaag, twee gelijke spelen en sinds zondag ook een overwinning in de laatste vier duels is de hand van Tom Verlinden duidelijk zichtbaar in de Valkstraat. En hoewel de weg nog lang is, lijkt operatie redding helemaal ingezet.

21 november