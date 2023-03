Buurtsport zet vrijwilligers en monitoren in de bloemetjes: “Nieuwe helpende handen zijn altijd welkom”

voetbal vierde provinciale D Robbe Verstrepen en Rita Berlaar kunnen dit weekend titel al pakken bij Hombeek: “Liever thuis kampioen, maar geen sprake van uitstelge­drag”

Kampioen zijn begin maart. Het is weinig ploegen gegeven en het is ook alleen maar mogelijk als er een duidelijk klasseverschil tussen de leider en de achtervolgers is. Rita Berlaar telt in vierde provinciale D negentien punten voorsprong op Muizen en Peulis. Het kan, mits winst op het veld van Zennester Hombeek zondagmiddag, niet meer worden bijgehaald met daarna nog zes wedstrijden voor de boeg.