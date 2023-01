Buurtsport wint balmuur of ‘Sutu’ dankzij wedstrijd Jan Vertonghen Foundation

MechelenMechelen krijgt er een nieuwe spelprikkel bij: een interactieve (voet)balmuur. Deze werd gewonnen door Buurtsport Mechelen in een wedstrijd van de Jan Vertonghen Foundation. De balmuur of ‘Sutu’ is een ontwerp van Yalp en komt dit voorjaar, vergezeld van een Solar-paal, naar park Donkerlei. Daar blijft hij een half jaar pronken.