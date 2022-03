Busleyden Atheneum beloont beste dichters met boekenbon

Mechelen/Aartselaar House of Drinks trekt Mexicaanse kaart: “Mescal kan perfect zonder worm”

De Graaf van Egmontstraat in Mechelen is een heerlijk adresje rijker: House of Drinks. De uitbaters brengen er niet alleen ecologische wijnen van kleine producenten aan de man, maar trekken daarnaast ook de exotische kaart. “We willen de referentie zijn voor alles dat uit Mexico komt”, zegt Adriano Currenti (42).

21 maart