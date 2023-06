Burgemeester viert “meisje van 100” Maria Van Zaelen: “Heeft heel groot hart”

Illegaal (27) pleegde diefstal­len in Mechelen omdat hij zelf was beroofd in Brussel: Parket eist 8 maanden cel

“Mijn kledij was gestolen, dus moest ik wel op zoek naar nieuwe spullen”, aan het woord is een 27-jarige Marokkaan. Vandaag stond de twintiger in Mechelen terecht voor diefstallen. Diefstallen die hij pleegde samen met een kompaan.