Burgemeester plant overleg met buren Papenhof: “Oprichting buurtinformatienetwerk kan piste zijn”

“Ik heb kennis genomen van de klachten van enkele bewoners en wil ze als burgemeester natuurlijk ernstig nemen. Daarom wil ik een goed beeld krijgen vanuit de omwonenden over de leefbaarheid in hun wijk. Het is belangrijk dat we een juist en volledig zicht krijgen om accuraat te kunnen optreden, want op dit moment zijn er amper geregistreerde feiten van overlast en weinig tot geen meldingen bij de politie”, verduidelijkt Vandersmissen. “Bedoeling is om samen met de bewoners te overleggen om op die manier kordaat en efficiënt aan de slag te kunnen gaan met meldingen vanuit de buurt. Maar dan moeten ze eerst tot bij ons komen natuurlijk. Op welke manier dat best gebeurt, gaan we samen met de bewoners, de politie en de afdeling preventie bekijken. Zo kan de oprichting van een buurtinformatienetwerk een piste zijn. We zullen ze met open vizier samen bespreken.” De omwonenden uit de ruime buurt zullen volgens Vandersmissen nog deze week een uitnodiging ontvangen voor een buurtvergadering in wijk Papenhof op korte termijn.