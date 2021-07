Burgemeester neemt voertuig in beslag: “Zulk gevaarlijk patsergedrag is onaanvaardbaar”

Mechelen Uniek in België. Mechelse Bartender School leert je goochelen met flessen zoals Tom Cruise: “Het is meer dan een hele dag zuipen”

18 juli Toekomstige barmannen en -vrouwen kunnen sinds kort terecht in de Belgian Bartender School in Mechelen. De BBS is een uniek opleidingscentrum in België dat samenwerkt met de European Bartender School (EBS) en wereldwijd professioneel barpersoneel vormt. “Wij hebben hier alles in huis om de beste bartraining te geven”, zegt initiatiefnemer Sven Cautaerts (32).