Burgemeester legt sluiting op aan twee horecapanden

Mechelen/Halle “Verzamelen maakt gelukkig”: Mande exposeert imposante ‘My Little Po­ny’-collectie in Speelgoed­mu­se­um

Meer dan 2.000 My Little Pony’s! Zoveel kleurige speelgoedpaardjes bezit verzamelaarster Mande Walschot (33) uit Halle. Geen wonder dat haar collectie vanaf vrijdag een plaatsje krijgt in het Speelgoedmuseum in Mechelen. “Ik denk dat ik ongeveer halverwege ben met mijn collectie.”

23 juni