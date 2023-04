Buren Groot Begijnhof zamelen bezwaarschriften in om parkeerplaatsen te houden: “Worden door stad richting parking Keerdok geduwd”

BASKETBAL BNXT-LEAGUE Remontada in Leiden: Kangoeroes Mechelen maakt achter­stand van 9 punten ongedaan in knotsgek slot: “Merkwaar­dig­ste overwin­ning ooit”

Kangoeroes Mechelen blijft ongeslagen in Elite Gold (75-77). Dat heeft het te danken aan een spectaculaire eindrush in en tegen Leiden. Twee minuten voor affluiten bij een 75-66 leek Mechelen klaar voor de valbijl. Een 0-11 maakte het onmogelijke alsnog mogelijk. Wen Mukubu was de held, Foerts de killer.