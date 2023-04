Buitenspeeldag maakt van Mechelen reuzegrote buitenspeeltuin

Maatjes­feest neemt sabbatjaar: “Organisa­tie is boven het hoofd gegroeid”

Geen Maatjesfeest dit jaar. Luc ‘Vis’ Marien en Karel ‘Sava’ Meyer hebben beslist een sabbatjaar te nemen. “De organisatie is ons een beetje boven het hoofd gegroeid”, geeft Marien aan als reden voor die beslissing. Of van uitstel ook afstel komt? Dat is nog niet geweten.