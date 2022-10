Buitengewone basisschool De Sprankel krijgt middelen om wachtlijsten weg te werken: “Maar waar vinden we het personeel?”

Mechelen Fiets twaalf uur lang in beslag genomen nadat fietser onder invloed van drugs bleek

De politie van Mechelen-Willebroek heeft het afgelopen weekend een fiets in beslag genomen. De fietser, een 23-jarige jongeman, werd opgemerkt in de Nekkerspoelstraat in Mechelen. “Hij was al rijdend aan het telefoneren en reed zonder verlichting”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Omdat hij ook duidelijke tekenen vertoonde van het drugsgebruik werd er een speekseltest afgenomen. Toen bleek dat hij onder invloed was van cannabis.”

24 oktober