Bromfietser vlucht van politiecontrole in Groot-Begijnhof: “Hij had geen rijbewijs”

In de Twaalf-Apostelenstraat in Mechelen heeft de politiezone Rivierenland een bromfietser uit het verkeer gehaald. De bromfietser werd opgemerkt tijdens een politiecontrole. Wanneer de bromfietser wilde wegvluchten, ging de politie in de achtervolging. Hierbij negeerde de bromfietser een verkeersbod C1 en reed hij dus in een straat waar hij niet in mocht. “Uiteindelijk konden onze collega’s hem alsnog intercepteren”, luidt het bij de politie. “Toen bleek dat hij geen rijbewijs AM had. Nochtans is dat verreist voor het besturen van een bromfiets klasse B.”