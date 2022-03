Bromfietser en fietser botsen tegen elkaar

Mechelen Chauffeur pleegt vluchtmis­drijf na aanrijding: fietsster (27) lichtge­wond naar het ziekenhuis

Op de Kapelseweg in Mechelen is een 27-jarige vrouw aangereden door een personenwagen. Zij was op dat moment aan het fietsen. De vrouw liep bij het ongeval lichte verwondingen op en moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis voor verzorging. De chauffeur in de wagen pleegde nadien vluchtmisdrijf. De politie is een onderzoek opgestart. De chauffeur wordt opgespoord.

