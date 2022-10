Broers Joost en Hans Bourlon openen Het Kunstuur Café: “Veel meer dan plek om pint te drinken!”

voetbal tweede nationale B Yasin Mrani en Racing Mechelen imponeren met 0-5-zege bij City Pirates én derde plaats: “Nog niet kijken naar de rangschik­king”

Hoezo een zware midweekwedstrijd tegen Cappellen in de benen? Racing Mechelen was een en al passie zondagnamiddag en voor die inzet werden de troepen van trainer Greg Vanderidt beloond met een ruime 0-5-overwinning bij City Pirates. Yasin Mrani was een van de bezoekende doelpuntenmakers en zo opende de snelle en dribbelvaardige winger zijn rekening voor de Mechelaars.

