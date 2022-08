Brandwerend pleisterwerk van Margaretatunnel komt naar beneden: “Geen stabiliteitsproblemen, wel nazicht door ingenieur”

Lier/Mechelen Kasper (15) versiert belangrij­ke rol in groots opgezette musical: “Cool om naast musica­licoon als Hans Peter Janssens te staan”

Kasper Vervoort (15) uit Lier is een droom aan het waarmaken. Kasper speelt één van de hoofdrollen in de groots opgezette musical ‘Wiet Waterlanders’, die in september zes keer wordt opgevoerd in de Mechelse Stadsschouwburg. “Ik heb geen last van podiumvrees.”

10 augustus