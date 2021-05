Brandweer moet jongen (11) uit locker van Bpost bevrijden

De jongen was vanmiddag samen met zijn vriendjes aan het spelen in de Holmlei ter hoogte van het kruispunt met de Rommenkensbergstraat. Toen één van hen opmerkte dat een groot locker geopend stond, kroop de jongen in de locker en sloot hij er zich in op. Wanneer zijn vrienden de locker nadien opnieuw wilden openen, lukte dat niet meer. De locker was in het slot gevallen. De aanwezige vriendjes maakten meteen de snelle beslissing om hulp te gaan halen bij de buren.

Koevoet

Onderzoek

De jongeman werd uit locker bevrijd. Hij raakte niet gewond en werd opgevangen door zijn familie die ter plaatse was gekomen. De locker raakte bij de bevrijding beschadigd en zal worden hersteld. “Hoe dit alles is kunnen gebeuren, wordt nog verder onderzocht", besluit Van de Sande. In de Harnasstraat, een dertigtal verderop, staat een gelijkaardige pakjesautomaat. Ook hier stonden enkele lockers open. Of de locker in de Rommenkensbergstraat open stond of de locker kon worden geopend door de jongeren is nog niet duidelijk.