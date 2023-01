Brandweer bekogeld tijdens drukke oudejaarsnacht: “200 meldingen van overlast”

Mechelen Publiek gaat uit zijn dak op eerste dag Kerstjum­ping: “Knaleditie!”

“Het wordt een knaleditie!” Jumping Mechelen is nog maar een dag ver, maar de organisatie weet nu al: de veertigste verjaardag van het evenement wordt er eentje om nooit te vergeten. Maandag zwaaiden kinderen de plak, de komende dagen worden de grootste ruiters van over de wereld in de Nekkerhal verwacht. Het geheim: de vriendschap.

26 december