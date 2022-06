Brandje in bureauruimte is snel onder controle

Willebroek Man trok jaar geleden met mes naar café: poging tot moord of enkel bedreiging?

Wat het poging tot moord toen een man uit Kapelle-op-den-Bos (23) gewapend met een mes naar een Willebroeks café trok of ging het slechts om mondelinge bedreigingen, zoals zijn advocate pleitte? Feit is dat de man zichzelf in een lastig parket heeft gebracht door achteraf spontaan aan de politie te verklaren dat hij was gekomen om zijn liefdesrivaal “de keel over te snijden”.

