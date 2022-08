Stewards KV Mechelen bieden eerste hulp bij dodelijk ongeval tijdens rit naar uitwedstrijd: “Fier op onze groep”

“We zaten in onze bus toen we op een gegeven moment, een auto of vijf voor ons, een mobilhome in de lucht zagen gaan”, vertelt hoofdsteward Filip Brosens. “We zijn meteen langs de kant gestopt, hebben onze oranje vesten aangedaan en zijn uitgestapt om de slachtoffers van het ongeval te helpen. De hulpdiensten waren er toen uiteraard nog niet bij. Het was al vrij snel duidelijk dat alle hulp te laat kwam voor de spookrijder. We hebben ons vooral ontfermt om de inzittenden van de mobilhome, de ramptoeristen afgehouden en ook het verkeer geregeld. Eens de politie ter plaatse was, hebben we een perimeter opgesteld.”