Boorddocumenten gejat uit personenwagen

Kalfort Puursica wordt weer Puurs Excelsior en trekt naar Berg en Dal voor halve finale van beker van Antwerpen: “We gaan om te genieten”

In vierde provinciale dendert Kalfort Puursica als een sneltrein door de competitie. De troepen van Patrick Schoeters verloren tot dusver amper twee punten en scoorden al meer dan honderd keer. Niemand die er nog aan twijfelt dat Puursica binnen enkele weken de titel pakt en dus kan blauwwit naar de halve finales van de beker van Antwerpen toeleven zonder enige druk. Zonder steile ambities ook, want de tegenstand is met Berg en Dal, leider in eerste provinciale, niet bepaald min.