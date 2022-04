Boorddocumenten en jas gestolen uit wagen

Mechelen Technopo­lis en Natuurpunt nemen insecten onder de loep

Technopolis en Natuurpunt Mechels Rivierengebied bieden op zondag 1 mei een workshop ‘Kriebelbeestjes’ aan voor kinderen van 8 tot 12 jaar. In de voormiddag kunnen ze in groepjes van tien tussen de reusachtige kakkerlakken, bidsprinkhanen en bosmieren van de tijdelijke expo Insectopia op zoek naar de levende exemplaren. De deelnemers gaan ze vangen, leren benoemen en identificeren met de app Obsidentify. De workshop zelf is gratis, de toegang tot Insectopia (en Technopolis) niet. Info en tickets hier.

25 april