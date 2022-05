Bonobo veilig en wel weer in zijn verblijf

MECHELENDierenpark Planckendael in Mechelen was ontruimd nadat er een bonobo was ontsnapt. De mensaap kreeg genoeg van het bonobo-eiland en klom in een boom, bevestigde Ilse Segers, woordvoerder van Zoo Planckendael. Alle bezoekers zijn onmiddellijk in veiligheid gebracht. Nadat de verzorgers de aap verdoofd hadden met een stuk banaan, is het dier weer veilig en wel in zijn verblijf beland.

Volledig scherm Foto van de Bonobo. © Tim Van der Zeypen

Bezoekers geëvacueerd

De politie meldt dat alle mensen in veiligheid zijn gebracht. Sommigen zijn meteen uit het park begeleid, anderen zaten nog even in de gebouwen van Planckendael. De politie is meteen in het park gereden en heeft de mensen die nog in het park rondliepen, meegenomen in de passagierszetels. Momenteel is iedereen uit het park geëvacueerd. De geëvacueerde bezoekers wachten voor de ingang van het park op meer nieuws.

Volledig scherm Kinderen aan de ingang van Planckendael. © Marc Aerts

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bonobo gelokaliseerd

Omstreeks 11.15 uur werd door een verzorger vastgesteld dat de Bonobo in een boom buiten zijn verblijf zat. Het dier is reeds gelokaliseerd. De noodprocedure is meteen in werking gesteld. Om het dier op een veilige manier te kunnen vangen, kreeg hij een banaan met verdovingsmiddel in. Dat zegt woordvoerster Amanda Wielemans. Momenteel is men aan het wachten tot het verdovingsmiddel inwerkt. De politie heeft nog geen idee van hoelang de operatie zal duren of hoelang het park nog afgesloten zal zijn, maar kan wel al zeggen dat er zowel bij de dieren als bij de mensen geen gewonden zijn gevallen.

Het verblijf van de bonobo’s is een van de populairste attracties van Planckendael. In de Mechelse zoo verblijven zo’n 20 bonobo’s. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de apen geen ongevaarlijke dieren. De onderzoekers gaan daarom nooit bij ze in het verblijf, zo vertelde wetenschapper Zjef Pereboom vorig jaar nog in een interview met deze krant.

“Bonobo’s lijken braaf en lief maar ze zijn misschien wel even gevaarlijk als een leeuw of tijger. Het blijven tenslotte wilde dieren. Ze zijn heel intelligent, maar dat maakt ze net onvoorspelbaar en gevaarlijk”, aldus Pereboom.

Een andere juf vertelde ons dat de andere apen vlak voor de ontsnapping veel lawaai maakten. De apen wilden het voorval mogelijks signaleren.

Volledig scherm Mensen geëvacueerd uit Zoo van Planckendael. © Marc Aerts

Dadelijk meer

Lees ook: