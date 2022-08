Bomen vatten vuur, maar brandweer krijgt brand snel onder controle

In de Accacialei in Duffel hebben dinsdagnamiddag enkele bomen en wat gras vuur gevat. De brand werd opgemerkt kort voor 15.00 uur. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de bomen en het gras. Het zijn drukke dagen voor de Duffelse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland. Zondag moest het uitrukken nadat er een hoopje afval in een garagebox vuur had gevat. In de nacht van zondag op maandag moest het dan weer de bedrijfsbrandweer van Aleris gaan assisteren bij een zware brand in de gieterij van het aluminiumbedrijf.