Boksclubs kunnen ondanks vloerverzakking blijven trainen in school: “Helft van de zaal gebruiken en thuis douchen”

“Waar vind je een betaalbare zaal? En scholen staan met de energiecrisis niet te springen om clubs te ontvangen.” Royal Gym en Racing Fight Club zaten eind vorige maand met de handen in het haar. In hun thuisbasis, de sportzaal van Go Shil! In een kelderruimte langs de Lange Nieuwstraat, kregen ze te maken met een vloerverzakking ter hoogte van de douches. Een deel van de vloer werd daarom afgezet. Alarmbellen gingen af, want de twee clubs, samen goed voor 300 leden, hadden geen zin in een verhuis naar een nieuwe locatie. Vorige vrijdag staken ze samen met het stadsbestuur en de school de koppen bij elkaar. “We hebben afgesproken dat we het verslag van de verzekering afwachten. Daaruit zal blijken hoe groot de schade is. Ondertussen kunnen Royal Gym en Racing Fight Club hun activiteiten in Go Shil! voortzetten, zij het wel in een stuk van de zaal dat niet beschadigd is. De kleedkamers kunnen eveneens niet gebruikt worden. Voorlopig kunnen ze dus nog even verder”, zegt Abdrahman Labsir (Vld-Groen-M+).