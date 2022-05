Boiler op zolderverdieping van woning vat vuur

Het was de bewoner zelf die de brand had opgemerkt na het uitvallen van de elektriciteit. Wanneer hij poolshoogte ging nemen op zolder merkte hij op dat het voorste paneel van de boiler op de grond lag en in brand stond. De brandweer werd gealarmeerd en kwam ter plaatse. “Wij hebben de woning betreden en zijn onmiddellijk naar de zolder gegaan zodat we konden blussen. We kregen het vuur snel onder controle”, zegt brandweerkapitein Michel Michiels. “Om de zolderverdieping te kunnen ventileren hebben we wel een gat in het dak moeten maken. Na de ventilatie hebben we het gat opnieuw gedicht.”