Boesj maakt laatste dansje: “Woensdag moet alles buiten zijn”

Mechelen Inbreker wordt betrapt door bewoner

Een dief heeft in in de Jan Van Musenelaan ingebroken in een woning. De dader werd daarbij opgemerkt door de bewoner. Hierop nam hij de vlucht. Bij de inbraak werd een raam beschadigd. Of er ook een buit werd gemaakt, is niet duidelijk. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.

12 december