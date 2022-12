Bob Peeters ziet Helmond Sport vanaf de tribune winnen van KV Mechelen; debuut Dylan van Diepen

In het AFAS Stadion stond Helmond Sport voor het eerst onder leiding van Bob Peeters. Althans op papier. De Belg liet vrijdag de coaching over aan assistent Tim Bakens, de interim-trainer voor de winterstop. Peeters keek zelf vanaf de tribune toe. ,,Juist om een goed overzicht te hebben hoe we positie kozen”, aldus de trainer.

Debuut Van Diepen na blessureleed

In de laatste drie kwartier wisselde Helmond Sport veelvuldig. Naast de invalbeurten van Tom Beugelsdijk en Martijn Kaars na 45 minuten was die van Dylan van Diepen de meest opmerkelijke. De vleugelspits die in de zomer overkwam van de amateurs van VV Gemert viel in de 70ste minuut in en maakte zo na maandenlang blessureleed zijn officieuze debuut voor de club uit zijn stad.