Blauwalgen vastgesteld op kanaal Leuven-Dijle

NET OPEN. ‘Coffice To Go’ opent tweede “superge­zel­li­ge plekje” met … Vestenpro­test

Koffiebar en bedrijvencentrum Coffice heeft er een tweede locatie bij. Maandag opende het Coffice To Go in een van de tijdelijke “commiezenhuizen” op het Kardinaal Mercierplein, waar het naast koffiefans meteen ook actievoerders over de vloer kreeg.