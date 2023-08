Binnenstad maakt zich op voor driedaags shoppingweekend: “Zetten de bloemetjes nog een keer buiten”

Mechelse hacker Kevin D. (29), die Sportpa­leis in het vizier nam, blijft in de cel: “Hij heeft begelei­ding nodig voor zijn verslaving”

De 29-jarige hacker Kevin D. heeft zijn lesje nog niet geleerd. Na eerdere veroordelingen en een verblijf in de Italiaanse gevangenis stond hij vandaag voor de rechter voor het hacken van het Sportpaleis. Zijn advocaat vroeg de vrijlating, maar daar ging de raadkamer niet op in. En ook die mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten is nog niet van de baan.