“Bij ons is het elke dag Wereld Tonijn Dag”: Kristof Merckx bant al tien jaar bedreigde vissoort uit zijn Spar

MechelenSpar Merckx op de Brusselsesteenweg in Mechelen is tien jaar tonijnvrij. De zaakvoerder van de bijna een eeuw oude zaak besliste een decennium geleden om alle producten gemaakt van de bedreigde vissoort te weren. “Als zaakvoerder wil ik mijn boterham niet verdienen op de kap van een uitstervende diersoort”, zegt Kristof Merckx (46). Het is een eenzame strijd, want navolging van andere supermarkten krijgt hij niet.

De Verenigde riepen in 2016 2 mei uit tot Wereld Tonijn Dag om aandacht te vragen voor het verduurzamen van tonijnvisserijen. Kristof Merckx moest niet meer worden overtuigd. Hij stopte tien jaar geleden al met de verkoop van tonijn, of dat nu vers, in blik of in kattenvoer is. “De laatste tonijn zal niet hier verkocht worden”, is hij categoriek.

Hij zette de stap nadat hij tijdens een bootuitstapje op vakantie in Spanje door lokale jongeren werd geattendeerd op de tonijnproblematiek. “Ik wist daar niets van af en nodigde Sea First uit om er over te komen praten met het personeel. Sindsdien komt de bedreigde vissoort hier niet meer binnen.”

Kwik

Volgens Merckx zijn er veel goede redenen om geen tonijn te eten. De grote soort wordt overbevist, ook door stropers, waardoor het ecologisch evenwicht wordt verstoord, met meer kwallen tot gevolg. Elk jaar sterven bovendien honderdduizenden vogels, dolfijnen en schildpadden doordat ze verstrengeld raken in de visnetten.

Hij wijst er ook op dat tonijn minder gezond is dan veel mensen denken. “Het is een roofvis en dus eet die andere vissen op waardoor giftige stoffen zoals kwik zich in de tonijn concentreren.”

Spandoek

Redenen genoeg dus om zijn Spar voorgoed tonijnvrij te houden, al snijdt hij daarmee dan in zijn eigen vel. “Als zaakvoerder wil ik mijn boterham niet verdienen op de kap van een uitstervende diersoort. Dan eet ik liever een minder”, zegt Kristof.

Vooral in het voorjaar en in de zomer krijgt Spar Merckx de vraag waar je de tonijn vindt in de supermarkt. “Dat is het moment waarop we mensen informeren. De meeste klanten hebben begrip voor ons standpunt.”

Omwille van de tiende verjaardag brengt hij het onderwerp nog eens extra onder de aandacht met een groot spandoek op de parking en met een boodschap op de winkelkarretjes.

Geen druppel

Volgens hem werden door zijn actie in die tien jaar zeker honderd tonijnen gered. “Ik vind dat geen druppel op een hete plaat. Als kleine buurtwinkel kan die impact écht wel tellen.”

Voorlopig lukt het hem wel niet om ook andere uitbaters van supermarkten te overtuigen. “Helaas, ben ik voorlopig nog altijd de enige, ja. Nochtans probeer ik collega’s te overtuigen hetzelfde te doen. Vaak ontbreekt het hen aan durf. Terwijl ik er net van overtuigd ben dat de klant het apprecieert als je je engageert om dingen te verkopen waar je helemaal achterstaat.”

Foie gras

Naast tonijn bant hij ook foie gras en probeert hij alternatieven zonder palmolie een betere plaats te geven in de rekken dan producten met. Hij geeft grif toe dat hij vast nog andere producten zal verkopen die niet goed zijn voor de dierenwereld of de planeet. “Ik weet ook niet alles, maar ik sta open voor alle uitleg. Een winkel mag meer doen dan louter verkopen.”

De winkel nadert overigens stilaan zijn 100ste verjaardag. Het was zijn overgrootmoeder die hem een kleine eeuw geleden begon als handel in koloniale waren en specerijen.