Bewoonster betrapt autodieven

Battel Dorpsthea­ter kiest voor Hugo Matthysens ‘Franken­stein’: „We kregen zelf een beetje schrik”

Het is vroeg Halloween in Battel. Dorpstheater De Compainie brengt op 13, 14, 15 en 16 oktober ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ van Hugo Matthysen. De voorstelling is zo doldwaas dat het publiek van plaats mag ruilen met de acteurs en een hele uitdaging voor het jonge gezelschap. “We krijgen er zelf een beetje schrik van!”

8:51